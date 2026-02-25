El PAN dice no a la propuesta de power point del gobierno y exige que la reforma electoral contenga cinco puntos mínimos indispensables, así lo expresa el coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa.

“El PAN no está dispuesto a participar de una reforma electoral que no tenga mínimos indispensables. No podemos sentarnos a hablar de las propuestas de Power Point del gobierno si no se están abordando los asuntos más indispensables para tener elecciones limpias y democráticas”.

Los cinco puntos que propone el PAN en la reforma electoral implican la existencia de mecanismos para rastrear el dinero ilícito en las campañas políticas; cerrar el paso al financiamiento del crimen organizado; nulidad de elecciones cuando intervenga la delincuencia; pérdida de registro a los partidos políticos que avalen el ingreso de dinero ilícito a sus campañas; y sanciones penales a los dirigentes partidistas que avalen candidaturas ligadas a grupos criminales. (Por Arturo García Caudillo)