El Galatasaray de Turquía dio la sorpresa al vencer y eliminar a la Juventus en Tiempos Extras por 7-5, luego empatar 5-5 en el tiempo regular en el play-off y clasificó a los Octavos de final de la Champions League.

El Real Madrid también alcanzó los Octavos de final de la Champions, al derrotar por 2-1 al Benfica con goles de Aurélien Tchouaméni y Vinícius Júnior, duelo en el que los Merengues no contaron con su goleador, Kylian Mbappe por molestias en una rodilla, pero sacaron su pase con marcador global de 3-1.

Con un gol de penal en el último suspiro, el Atalanta consiguió una gran remontada en su playoff de acceso ante el Borussia Dortmund, al imponerse con marcador global de 4-1.

En tanto que, el Paris Saint-Germain empató a dos con el Mónaco y avanzó con un global de 5-4. (Por Manuel Trujillo Soriano)