El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en el manejo de recursos públicos en torno a las obras del Corredor Interoceánico, incluido el tren del Istmo, así lo comenta la legisladora Diana Gutiérrez.

“Por eso hemos presentado ante la Auditoría Superior de la Federación una denuncia para que se esclarezca y se rinda cuentas sobre las auditorías anteriores que ya había y que se cree una auditoría especial de manera integral, que sea exhaustiva con la información, que le dé seguimiento a lo que ya existía y a lo que actualmente se debe de investigar, porque las víctimas requieren justicia, requieren verdad y requieren responsabilidades claras”.

De igual forma se presentó otra denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y se hará lo propio ante la Fiscalía General de la República. (Por Arturo García Caudillo)