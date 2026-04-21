Tras el cambio en la coordinación del PAN en el Congreso de Jalisco, la dirigencia panista en el estado apuesta por priorizar a la familia y a la niñez, por lo que buscarán iniciativas para proteger a ambos sectores.

El nuevo coordinador panista en el Legislativo, Julio Hurtado, explicó que trabajarán en distintos ejes, uno de ellos para poner a la familia en primer lugar y que haya paz y seguridad para ellas.

“La familia al centro: primero paz para las familias. Para que podamos retomar la paz que los jaliscienses necesitan, tenemos que construir entornos familiares y escolares, seguros, prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria; prevención y combate a las adicciones; protección de las niñas, niños y jóvenes al frente del reclutamiento criminal y recuperación de espacios públicos, deportivos y comunitarios”.

Otros ejes son para priorizar la economía familiar protegida y la protección integral de la niñez, respaldando a los menores y que haya apoyos para cuidadores. (Por Marck Herández)