El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anunció el inicio de una nueva etapa en la que el partido rompe con las alianzas partidistas.

Durante el relanzamiento del blanquiazul, Romero Herrera presentó un nuevo método de selección de candidatos, basado en elecciones primarias abiertas y encuestas, para que la ciudadanía elija directamente a sus representantes.

Además, anunció la apertura total de la afiliación mediante una plataforma digital que eliminará restricciones internas.