El Partido Acción Nacional en Jalisco pidió a los gobiernos federal y estatal reactivar los fondos de emergencia para atender los daños provocados por las recientes lluvias e inundaciones en varias regiones del país.

El dirigente estatal, Juan Pablo Colín, acusó a ambas administraciones de “insensibilidad y abandono” y exigió restituir el FONDEN y fortalecer el fondo estatal.

En rueda de prensa, y acompañado por legisladores locales y federales, anunció una agenda para apoyar a familias afectadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo y municipios jaliscienses.

El diputado Julio Hurtado propuso elevar el presupuesto del FOEDEN a mil millones de pesos, mientras que Miguel Ángel Monraz planteó crear un nuevo fondo nacional de 15 mil millones con reglas claras y permanentes para atender desastres naturales.