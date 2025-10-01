La Universidad de Guadalajara hace un llamado a los jaliscienses a donar artículos no perecederos, de higiene personal, pañales y ropa, para apoyar a través de la red de centros de acopio que instaló a partir de hoy, a los damnificados por las lluvias, indica el coordinador general de Servicios a Universitarios, Juan Carlos Guerrero Fausto.

“Alimentos no perecederos, material de higiene, botiquines, agua embotella, ropa, porque hay personas que lo han perdido todo! Ropa en buen estado, por supuesto”.

Puerto Vallarta y Tototlán son los municipios de Jalisco que resultaron más afectados por las lluvias, pero en los últimos días, estas golpearon con fuerza cinco estados del país con una saldo trágico de 66 muertos, cien mil casas afectadas y miles de damnificados. (Por Gricelda Torres Zambrano)