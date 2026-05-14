La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Jalisco presentó una iniciativa denominada “Antimorenarcos”, con la que busca endurecer los requisitos para quienes aspiren a competir por cargos de elección popular en la entidad.

Es voz del coordinador de los diputados panistas, Julio Hurtado.

“Que sea una persona honesta, una persona que pueda claramente acreditar que no ha sido un criminal, exigiendo la carta de no antecedentes penales, exigiendo una prueba mínima del polígrafo para verificar que sea honesta la persona que va a contender por un cargo público y un examen toxicológico pues que aquella persona que va a tomar decisiones por la ciudadanía no esté bajo los influjos de una droga”.

El legislador señaló que la propuesta surge tras diversos casos de funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el exalcalde de Tequila, Diego “N”; y el ex presidente municipal de Teuchitlán, José “N”.

Julio Hurtado indicó que la iniciativa está planteada para aplicarse en Jalisco, pese a que este tipo de requisitos no fueron incorporados a nivel federal. (Por Marck Hernández)