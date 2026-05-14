A menos de un mes de que comience el Mundial de Futbol 2026, con sede en México, Canadá y Estados Unidos, la PROFECO sostuvo una reunión y mesa de trabajo con representantes de comerciantes, cámaras empresariales, turismo y autoridades municipales, estatales y federales.

Según se detalló, el objetivo es promover buenas prácticas transparentes y garantizar una mejor experiencia para consumidores locales, nacionales y turistas internacionales.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce a qué acuerdos, reglamentos provisionales u observaciones se llegó durante esta mesa celebrada por la PROFECO. (Por Gustavo Cárdenas)