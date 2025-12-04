Con la nueva Ley General de Aguas el Gobierno Federal quiere que los productores del campo se arrodillen ante Conagua y por ello Acción Nacional les pide que no se dejen, como dice el vice coordinador de los diputados del PAN, Héctor Saúl Téllez.

“Les quieren obligar al campo mexicano a arrollidarse ante el régimen y ante la Conagua, pero no lo vamos a permitir. Tienen mucha honra esos productores mexicanos que están hoy protestando dignamente. Y les decimos no se rindan productores de México. Por cierto, es tal el desastre en el campo mexicano, que hoy pedimos la destitución inmediata de Julio Berdegué, que tiene hecho un desastre el campo mexicano”.

Asimismo, acusa a la consejera de la Presidencia Alta Gracia Gómez, dueña de Grupo Minsa, de acaparadora y ser culpable de que a los productores de maíz se les pague poco por su producto. (Por Arturo García Caudillo)