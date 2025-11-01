Comenzó la plantación de 30 mil flores de Nochebuena en Guadalajara, confirma el director de Parques y Jardines tapatío, Javier Romo, quien detalla en qué zonas de la ciudad se coloca esta flor también conocida en náhuatl como Cuetlaxóchitl.

“Ya plantamos en Rotonda, en Plaza Guadalajara, en Plaza de Armas, pusimos en las Nueve Esquinas, en Jardín Reforma, en la glorieta de los Caballos y todavía seguimos programando la plantación”.

Estás 30 mil flores de Nochebuena serán retiradas hasta el mes de febrero y aclara el Director de Parques y Jardines de Guadalajara que si se ven tristes es porque apenas se están adaptando al suelo tapatío. (Por José Luis Jiménez Castro)