La fracción del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para exentar del pago del Impuesto Sobre la Renta el aguinaldo que reciben los trabajadores, tanto del sector público como privado.

La propuesta plantea reformas a las leyes Federal del Trabajo, de los Trabajadores al Servicio del Estado y del ISR, con el fin de beneficiar a más de 30 millones de familias mexicanas.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.