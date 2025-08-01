La Oficina de Inmigración de Estados Unidos detuvo en Nueva Jersey al exmagistrado de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, acusado en México por desaparición forzada y obstrucción de la justicia.

Al exfuncionario se le vincula con la desaparición de 39 personas, así como delitos de tráfico humano y explotación sexual entre 2017 y 2023.

Se encuentra en proceso de extradición.