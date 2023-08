A unas horas de que el presidente López Obrador rinda su Quinto Informe de Gobierno, para la oposición lo único que tiene que contar son mentiras, asegura el secretario de Estudios y Análisis Estratégico del PAN, Fernando Rodríguez Doval.

“Mexicanos que padecen la terrible violencia que está asolando al país, la inseguridad; que no tienen acceso a medicinas, que no tienen acceso a servicios de salud, que han empeorado también en su acceso a la educación pública. Esa es la realidad que vive el país y que desgraciadamente el gobierno oculta con una propaganda a todas luces engañosa, que es lo único que podríamos destacar de este Quinto Informe de Gobierno, una sarta interminable de mentiras”.

Y es que, asegura, el titular del Ejecutivo vive en una realidad alterna y no quiere darse cuenta de los problemas que viven todos los días los mexicanos. (Por Arturo García Caudillo)