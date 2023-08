La UEFA designó hoy a Erling Haaland, del Manchester City, y Aitana Bonmatí, del Barcelona femenil, como los mejores jugadores del año, en el marco del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Haaland de 23 años, líder del City en la conquista del triplete, con 52 goles en todas las competencias, se impuso a los otros dos finalistas, el belga Kevin De Bruyne y el argentino Lionel Messi.

En tanto que Bonmatí de 25 años, ganadora de la Champions femenina con el Barsa y del Mundial con España, superó en la votaciones a su compatriota Olga Carmona y a la australiana Sam Kerr.

El español Pep Guardiola, técnico del City, fue nombrado Mejor Entrenador y la neerlandesa Sarina Wiegman, de Inglaterra Femenil, en mujeres.

Tras ser designada la mejor jugadora del año por la UEFA, la española Aitana Bonmatí dijo que no se deben permitir los abusos de poder en una relación laboral, en alusión a la polémica del dirigente de la Federación de su País, Luis Rubiales y la jugadora Jennifer Hermoso.

“Venimos de ganar el Mundial, no se ha hablado mucho de ello, han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Como sociedad no deberíamos permitir que se hagan abusos de poder en una relación laboral ni faltas de respeto” apoyamos a nuestra compañera Jenni, indicó.

