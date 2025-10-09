Los grupos parlamentarios de PAN y PRI en la Cámara de Diputados, denunciaron las artimañas de Morena y sus aliados, que inventaron una serie de foros para justificar la próxima aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, como expresa el coordinador priista, Rubén Moreira.

“No se trata entonces de mejorar la legislación, sino se trata de un mandato que viene desde el poder, y que cuando se debilita el amparo se debilita a las personas, a los individuos, a los colectivos y se fortalece el autoritarismo. Esa es la síntesis de lo que va a pasar y para lograr eso se están construyendo una serie de argumentos falaces, se extrapolan ideas, se extrapolan ejemplos y se están aprovechando de que no toda la comunidad, no todo el país está atento a este tema, y por eso mismo pues lo quieren el sabadazo”.

Y es que las comisiones dictaminadoras, acordaron llevar a cabo una serie de audiencias, previa consulta, sin embargo, de repente y sin avisar, publicaron las fechas en las que se llevarán a cabo estos foros. (Por Arturo García Caudillo)