Este viernes se llevará a cabo la Corrida de Las Luces en la Plaza Nuevo Progreso a las 8:30 de la noche, con la presencia de Diego San Román, Isaac Fonseca y el torero sensación, el español Marco Pérez de 17 años, el cual a 4 meses de haber tomado la alternativa dice llegar contento con lo realizado al momento.

“Ilusionado por poder conocer esta plaza, de poder enfrentarme al toro más serio de México, y conocer a la afición más exigente, por ello estoy muy contento, muy feliz de estar ya aquí, deseando que llegue mañana para poder disfrutar. Me han hablado maravillas, de la exigencia de su afición, pero también de la sensibilidad y el entendimiento con el que tratan a todos los toreros”.

El español informó que después de Guadalajara, se presentará el 12 de octubre, en Monterrey, el 25 de octubre, en Mérida y el 1 de noviembre, en Aguascalientes. (Por Martín Navarro Vásquez)