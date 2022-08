Además de los ajustes al precio del pan de los últimos meses, don Rafael, comerciante del Mercado Corona, confirma que en junio algunos de los proveedores tuvieron problemas de desabasto de harina, lo que provocó que, por ejemplo, una semana no le surtieran birote.

“El mes antepasado no había harina. Un panadero que nos hace birote, Muriel, no trabajó una semana porque no encontraba harina para hacer el pan y ya cuando la encontró la encontró más cara. ¿Tiene que ver con la Guerra de Rusia y Ucrania?- Yo pienso que sí -¿Por la falta de trigo?- Todo eso repercute y al subir la gasolina todo se va para arriba”.

Durante mayo, junio y julio, los panaderos del país manifestaron su preocupación por el abasto de harina debido a la escasez de trigo, como efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Aunque los líderes del sector negaron el desabasto de harina, sí reconocieron un sopreprecio. (Por Gricelda Torres Zambrano)