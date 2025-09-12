El papa León XIV aseguró que los abusos cometidos en el seno de la Iglesia “no pueden meterse en un cajón”, sino que deben ser abordados con verdadera justicia hacia las víctimas y los acusados.

En una audiencia con los nuevos obispos reunidos en el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, el pontífice llamó a abordar con prontitud las cuestiones relacionadas con el comportamiento inapropiado del clero.

El Papa se reúne desde ayer con 192 obispos de todo el mundo, que participan estos días en varios cursos de formación en el Vaticano, con los que bromeó sobre su elección como Papa y a los que invitó a redescubrir la pasión y el coraje de su labor.