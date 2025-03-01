La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acto masivo el domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, en el cierre de su gira de 32 mítines, uno por cada Estado, en donde da cuenta de los logros de su Gobierno.

En su visita a Tlaxcala, la presidenta anunció que cada municipio del estado contará con un Centro Libre, con el objetivo de acercar servicios y programas sociales a la población.

Asimismo, destacó la puesta en marcha del programa “México te abraza”, el cual tiene como propósito fortalecer el tejido social.