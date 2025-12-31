El Papa León XIV invitó a reflexionar sobre el “camino” y el “destino” en la última audiencia general de 2025, un año que calificó como marcado por hechos significativos.

Destacó la alegría de las peregrinaciones del Año Santo, pero también el impacto por la muerte del Papa Francisco y las guerras que afectan al mundo.

Durante su mensaje, el Pontífice llamó a agradecer las gracias recibidas y vivir con actitudes de adoración, asombro y gratitud.

Animó a los fieles a orar por una renovación de la gracia ante los desafíos globales.