Autoridades municipales investigan lo que podría ser la primera muerte por hipotermia registrada durante la actual temporada invernal, luego que un hombre en aparente situación de indigencia fue localizado sin vida en la colonia Polanco, de Guadalajara.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Luis Covarrubias y Miguel Macías, donde vecinos reportaron que una persona conocida en la zona por pernoctar bajo un árbol se encontraba inconsciente y sin responder.

Al sitio acudieron policías municipales y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y presentaba varias horas de evolución cadavérica.

Tras la valoración de los Servicios Médicos Municipales, se informó que el cuerpo no presentaba huellas de violencia y que, de manera preliminar, la causa de muerte estaría relacionada con las bajas temperaturas.

El hombre no fue identificado y fue trasladado a la morgue, donde se le practicará la necropsia de ley. (Por Edgar Flores Maciel)