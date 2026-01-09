El papa León XIV pidió respetar la voluntad del pueblo de Venezuela y promover soluciones políticas pacíficas, alejadas de intereses partidistas, ante la crisis que vive el país.

El pontífice expresó preocupación por el aumento de tensiones en el Caribe y la costa americana, y subrayó la protección de los derechos humanos y civiles como eje para la estabilidad.

Señaló al narcotráfico como una de las principales causas de la crisis y llamó a un compromiso internacional para erradicarlo, junto con mayor inversión en educación, desarrollo humano y empleo.

Recordó a los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles como inspiración.

También mencionó la grave situación en Haití y urgió apoyo internacional para restaurar el orden democrático y la paz.