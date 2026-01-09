Una explosión por acumulación de gas se registró la mañana de este viernes en un edificio habitacional de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán de la CDMX.

El incidente ocurrió en el cruce de Paseo de Los Cipreses y Paseo de Los Naranjos, hasta donde se movilizaron cuerpos de emergencia.

De acuerdo con autoridades de la Alcaldía Coyoacán, el saldo preliminar es de al menos cuatro personas lesionadas, además de daños estructurales en el inmueble.

Personal de Protección Civil y Bomberos realiza valoraciones para descartar riesgos mayores.

La zona permanece acordonada y con cortes a la circulación mientras continúan las labores de atención y revisión del edificio afectado.