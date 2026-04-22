El Papa León XIV llamó a reducir la desigualdad y fortalecer la justicia en Guinea Ecuatorial, al advertir sobre la brecha entre sectores privilegiados y desfavorecidos.

Durante su visita, el Pontífice instó a las autoridades a priorizar el bien común y atender las denuncias sobre abusos de derechos humanos, especialmente en el sistema penitenciario.

Organizaciones civiles también le solicitaron pronunciarse sobre la deportación de migrantes desde Estados Unidos hacia ese país.

La gira incluye una visita a una prisión, en línea con su mensaje de defensa a los sectores vulnerables y promoción de la dignidad humana.