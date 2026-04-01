Ameca se convierte en el séptimo municipio del Estado con un Reglamento de Bienestar Animal que, a la postre, se consolidará con una Unidad de Protección para la Fauna, confirma su presidenta municipal, Martha Catalina Loza.

“Vamos a reorganizarnos dentro de la administración para atender lo que se necesita referente a eso, porque tenemos personal precisamente que está capacitado para darle seguimiento a este reglamento y a este programa que vamos a estar lanzando para el bienestar de nuestros animalitos”.

La presidenta municipal de Ameca informó que este Reglamento de Bienestar Animal es respaldado por activistas y regidores de su propio ayuntamiento. (Por José Luis Jiménez Castro)