El papa León XIV celebró su primera misa de Pascua con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo.
Con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ya en su segundo mes y la campaña en curso de Rusia en Ucrania, León XIV mencionó una sensación de indiferencia “ante la muerte de miles de personas.
Papa León XIV pide paz global y fin de guerras en su primera misa de Pascua
El papa León XIV celebró su primera misa de Pascua con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo.