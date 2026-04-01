A pesar del derrame de petróleo en el Golfo de México, Veracruz ha venido registrando índices muy altos de ocupación hotelera, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Si hubiera estado en otras condiciones el mar, pues no hubiera habido la cantidad de turistas. Estamos esperando al próximo lunes para que Josefina, la secretaria de Turismo, nos pueda decir de las dos semanas, Semana Santa y lo que llamamos Semana de Pascua, que esta semana, que todavía las niñas y los niños tienen vacaciones, para que nos pueda dar un informe general de la ocupación hotelera en los distintos lugares. Hasta ahora tenemos ocupaciones hoteleras de cerca del ochenta por ciento en los principales destinos turísticos del país, desde Veracruz. Mazatlán tuvo una ocupación turística muy importante, Guerrero, particularmente Acapulco, también tuvo una ocupación turística muy importante; por supuesto el Caribe”.

Asimismo, comenta que se creará un Observatorio del Golfo en el que participarán las principales instituciones de educación superior y de investigación de nuestro país, para darle seguimiento a los derrames que puedan producirse en la zona. (Por Arturo García Caudillo)