El Papa León XIV sostendrá una reunión en el Vaticano con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en medio de tensiones recientes con el presidente Donald Trump.

El encuentro está previsto para este jueves, según fuentes de la Santa Sede.

La reunión ocurre tras un intercambio de declaraciones entre el pontífice y el mandatario estadounidense por temas de política internacional, incluida la situación en Irán.

Rubio buscará fortalecer la relación entre Washington y el Vaticano, en un contexto de diferencias públicas.

No será el primer encuentro entre ambos, ya que previamente coincidieron poco después del inicio del pontificado.