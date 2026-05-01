Policías de Guadalajara detuvieron a dos hombres tras una persecución en la colonia La Perla, luego de detectar que uno de ellos portaba un arma de fuego.

Los sujetos intentaron huir a bordo de una motocicleta, pero derraparon, lo que permitió su captura en calles de la zona.

De acuerdo con la Comisaría, durante la revisión se les aseguró un revólver y cinco cartuchos útiles, aparentemente calibre .38.

Los detenidos, identificados como Adrián “N”, de 30 años, y Miguel Ángel “N”, de 38, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La autoridad será la encargada de determinar su situación legal conforme a la normativa vigente sobre portación de armas de fuego. (Por Edgar Flores Maciel)