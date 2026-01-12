El Papa León XIV sostuvo una audiencia privada en el Vaticano con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, informó la Santa Sede.

El encuentro no figuraba en la agenda oficial del pontífice y fue incorporado posteriormente al boletín diario, sin detalles sobre los temas abordados.

Machado realiza una gira internacional tras reaparecer en diciembre, luego de casi un año en la clandestinidad, para recibir el Nobel en Noruega.

La reunión ocurre en un contexto de alta tensión política en Venezuela, situación que el Papa ha seguido con “profunda preocupación”, reiterando llamados al respeto de los derechos humanos y a la soberanía del país, donde gran parte de la dirigencia opositora permanece en el exilio o en prisión.