El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cualquier nación que “haga negocios” con Irán será castigada con un arancel del 25 por ciento por parte de Washington.

El mandatario señaló que la medida es “inmediata y final” y que el gravamen se aplicará a todas las transacciones comerciales con Estados Unidos de los países que mantengan vínculos económicos con Teherán.

La advertencia se da luego del supuesto contacto del canciller iraní, Abás Araqchi, con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, en un intento por reducir tensiones entre ambos gobiernos.