Hoy se inaugura Papirolas y cumple 30 años de vida. Pasando por diversos escenarios como la Expo Guadalajara y las instalaciones de la Calle 2, Papirolas se mantiene en su hábitat natural, el Pabellón Cultural Universitario y el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Esta vez la temática de Papirolas es Viaje al Pasado y su directora, Marcela García, explica parte de lo que se verá.

“Vamos a tener bastante circo, tenemos a Circo Dragón con un espectáculo de dinosaurios, vamos a tener un espectáculo que se llama La Historia del Jazz con una Brass Band, la de Klaus Mayer, vamos a tener un taller de percusiones africanas, macrotaller en el Ágora Jenkins el fin de semana, un desfile que se llama El Convite de los Famosos Enanos, ya sé que no es políticamente correcto decir enanos, pero este desfile así se hacía y tenía ese nombre, y se hacía en el centro de Guadalajara en el siglo XIX”.

Papirolas, que cumple 30 años, se inaugura hoy en el Pabellón Cultural Universitario y concluye el próximo domingo 5 de octubre, con precio de entrada de 100 pesos general. (Por José Luis Jiménez Castro)