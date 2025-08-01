A partir de este miércoles 1 de octubre, el costo para obtener la visa americana subió debido al ajuste que hizo la Embajada de Estados Unidos con un cargo adicional de 250 dólares, por lo que quedó en alrededor de 4 mil 647 pesos de acuerdo con el actual tipo de cambio.

El gobierno estadounidense indica que la visa es un documento vital para aquellas personas que visitan el país, conocido como visa de turista o bien como visa americana, que es un tipo de visa clasificada como no inmigrante; es decir, para las personas que desean entrar temporalmente a Estados Unidos.