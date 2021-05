Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos no hubo ningún sustento científico para restringirle durante la pandemia, el ingreso a los supermercados a las personas de la tercera edad, asevera el jefe de la Unidad de Análisis de Contexto, Tunuari Chávez González.

“Un adulto mayor no podía ir por sus propios medios a surtir sus bienes básicos para la alimentación y demás, porque tenía restringido el acceso a un supermercado, tenía que apoyarse en su red de apoyo cercano, curiosamente la redes de apoyo cercano eran las principales fuentes de contagio. Había como restricciones en materia de derechos humanos que desde esta defensoría no encontramos razones técnicas para que sucediera”.

Al desglosar el Informe Especial que el organismo realizó sobre el manejo de la pandemia en Jalisco, Chávez González asegura que la restricción que ordenó el gobernador Enrique Alfaro violentó los derechos humanos de los adultos mayores de 60 años.

En su momento se dictaron medidas cautelares. (Por Gricelda Torres Zambrano)