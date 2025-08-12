Fue detenida una mujer identificada como pareja sentimental del presunto narcotraficante César Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, líder del cártel de Los Blancos de Troya, una de las organizaciones criminales investigadas por el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Michoacán.

La Fiscalía estatal confirmó este jueves que la mujer detenida es Esmeralda “A”, quien fue capturada en un operativo desplegado en el poblado de Cenobio Moreno, al sur del municipio de Apatzingán, uno de los bastiones del citado grupo criminal.

Se trata de la segunda persona detenida tras el asesinato del líder limonero.