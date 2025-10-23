Jalisco debe poder regular y legislar sobre plataformas de transporte, urge el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien justifica que en las terminales aéreas del estado puedan operar tanto el transporte convencional como los de aplicaciones, bajo vigilancia y así evitar delitos contra los usuarios.

“Queremos que nos dejen legislar a cada estado, es decir, que en los aeropuertos se puedan recibir plataformas de Didi, de Uber, etcétera, pero que nosotros podamos regular. Qué es lo que está pasando, y me lo decía ayer el representante del gobernador de Michoacán: dice que mucha gente que llega al aeropuerto de Guadalajara lo suben a un vehículo que dicen ser de plataforma y que no lo es, y luego los desvalijan, les quitan los dólares que traen porque vienen generalmente de los Estados Unidos.”

El gobernador Pablo Lemus dijo que esta solicitud ya la hizo llegar al gobierno federal, para que ellos liberen esta regulación y la entreguen a los estados. (Por Gustavo Cárdenas)