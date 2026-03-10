El Consejo Regulador del Tequila (CRT) participa en FOODEX 2026, considerada la feria internacional de alimentos y bebidas más grande de Asia, que se realiza del 10 al 13 de marzo en Tokio, Japón, con el propósito de promover la cultura y el valor de la primera Denominación de Origen de México.

Dentro del Pabellón México, el organismo presenta información sobre la historia, producción y regulación del tequila, una de las bebidas alcohólicas más supervisadas a nivel mundial, lo que fortalece la confianza de los consumidores y su posicionamiento internacional.

El presidente del CRT, Aurelio López Rocha, participó en el corte de listón del pabellón junto con autoridades federales y estatales.

“Nosotros consideramos que es muy importante que nuestra agroindustria tequilera participe, tenga una presencia somos la primera Denominación de Origen de México”.

De acuerdo con cifras del organismo, Japón se ubicó en 2025 como el octavo mayor importador de tequila con cuatro millones de litros, mientras que China adquirió 2.8 millones y Corea del Sur 433 mil litros, este último con un crecimiento de 14.49 por ciento respecto a 2024.

La presencia mexicana en la feria busca ampliar oportunidades comerciales para productos agroalimentarios en el mercado asiático.