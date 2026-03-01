Con sendas goleadas iniciaron este martes los juegos de Ida de los Octavos de Final de la Champions League; el Atlético de Madrid se impuso 5-2 al Tottenham en el estadio Metropolitano con doblete de Julián Álvarez, más tantos de Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Robin Le Normand.

En tanto que, el Bayern Munich aplastó por 6-1 al Atalanta en Bérgamo, con lo que los “Colchoneros” y el cuadro bávaro pusieron pie y medio en los Cuartos de final.

Por su parte, el Barcelona con gol de Lamin Yamale, en tiro penal al minuto 96, rescató empate a uno en su visita al Newcastle. Y el Galatasaray de Turquía aprovechó el jugar en casa para vencer por 1-0 al Liverpool. (Por Manuel Trujillo Soriano)