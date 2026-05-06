Este mediodía se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional de Protección Civil 2026, cuyo escenario hipotético fue un sismo de 8.2 grados con epicentro en la costa de Guerrero a 55 kilómetros al Noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez. En este evento, confirma la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, participaron 37 millones de personas.

“De acuerdo con la información integrada por la Coordinación Nacional de Protección Civil se tuvo una participación histórica de más de 37 millones de personas y el registro de 167 mil 810 inmuebles en dos mil 491 mini de las 32 entidades federativas”.

Sonaron más de 23 mil altavoces en 7 entidades y 87 millones de teléfonos móviles recibieron mensaje de texto y alerta sonora. (Por Arturo García Caudillo)