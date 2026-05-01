La Secretaría de Turismo de Jalisco presentó el Distintivo Jalisco, una certificación para establecimientos turísticos que promoverá prácticas responsables, protección ambiental y respeto a los derechos humanos.

Como parte de esta estrategia, autoridades estatales, asociaciones hoteleras y UNICEF firmaron un convenio para prevenir la trata y la violencia sexual infantil en espacios turísticos.

La secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, informó que el programa incluirá capacitación técnica, protocolos de actuación y mecanismos de denuncia inmediata.

La presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, destacó que el Mundial de Futbol 2026 obliga a reforzar la seguridad de niñas, niños y adolescentes ante el incremento de visitantes.

La campaña “Cero Tolerancia impulsa la Tarjeta Azul” también involucrará a hoteles, transporte y plataformas de movilidad.