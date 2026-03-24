El partido entre Jamaica y Nueva Caledonia, programado para el próximo jueves en el estadio Akron como parte del repechaje rumbo al Mundial de 2026, será utilizado como prueba para los operativos de seguridad y movilidad que se implementarán durante la justa deportiva, informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

“Hoy en la mañana en la reunión de seguridad estuvimos revisando entre muchas otras cosas, el operativo de seguridad y el operativo de movilidad para el partido. Va a ver una muy buena entrada y tenemos que tener un operativo que nos va a servir en materia de movilidad para prepararnos para los 4 partidos que vamos a tener durante la justa mundialista”.

Lemus señaló que este encuentro representará una prueba clave, al realizarse en un día con actividad productiva normal en la ciudad, lo que permitirá evaluar la capacidad operativa en condiciones habituales. (Por Edgar Flores Maciel)