Tras la destitución de Antonio Juárez Trueba como director del SIAPA, la diputada local Tonantzin Cárdenas cuestionó la ausencia de sanciones contra servidores públicos señalados por posibles actos de corrupción o malos manejos en dependencias gubernamentales.
“Como él o Eli Castro o muchas o muchos otros funcionarios que están o estuvieron en espacios de toma de decisión y no han sido sancionados por negligencias o mal uso de recursos o por lo que sea que haya permitido esta falta de sanidad en el agua”.
Cárdenas añadió que el exdirector del organismo, Antonio Juárez, deberá enfrentar un proceso legal y responder por las denuncias presentadas durante su gestión al frente del SIAPA. (Por Marck Hernández)
Cuestionan falta de sanciones tras salida de director del SIAPA
Tras la destitución de Antonio Juárez Trueba como director del SIAPA, la diputada local Tonantzin Cárdenas cuestionó la ausencia de sanciones contra servidores públicos señalados por posibles actos de corrupción o malos manejos en dependencias gubernamentales.