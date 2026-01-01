Tras la destitución de Antonio Juárez Trueba como director del SIAPA, la diputada local Tonantzin Cárdenas cuestionó la ausencia de sanciones contra servidores públicos señalados por posibles actos de corrupción o malos manejos en dependencias gubernamentales.

“Como él o Eli Castro o muchas o muchos otros funcionarios que están o estuvieron en espacios de toma de decisión y no han sido sancionados por negligencias o mal uso de recursos o por lo que sea que haya permitido esta falta de sanidad en el agua”.

Cárdenas añadió que el exdirector del organismo, Antonio Juárez, deberá enfrentar un proceso legal y responder por las denuncias presentadas durante su gestión al frente del SIAPA. (Por Marck Hernández)