Las obras de conectividad en el Aeropuerto de Guadalajara deberán suspenderse temporalmente durante el Mundial de Futbol debido a lineamientos de la FIFA para evitar riesgos y congestionamientos.

El secretario de Infraestructura de Jalisco, David Zamora Bueno, señaló que las estructuras que no alcancen a concluirse deberán retirarse y retomarse después del torneo.

El funcionario señaló que el plazo límite para avanzar en los trabajos vence la próxima semana

Actualmente continúan trabajos sobre la Carretera a Chapala, donde se instala la estructura metálica del puente de salida, situación que mantiene cierres parciales a la circulación.