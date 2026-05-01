La Unión Europea respaldará con inversiones el Plan México, afirmó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, durante la firma, en Palacio Nacional, del Acuerdo Global en materia económica entre el Gobierno mexicano y la Unión Europea.

“La Unión Europea va a respaldar el Plan México de su gobierno con nuestros programas de inversiones Global Gateway, generando beneficios concretos para el pueblo mexicano y demostrando que la Unión Europea es un socio fiable con el México vaya a poder construir una economía más fuerte, más diversificada y más sostenible”.

A través del Global Gateway se proyecta movilizar cinco mil millones de euros en México para nuevos proyectos de generación de electricidad mediante las energías eólica y solar; y de impulso a la movilidad limpia, con la construcción de funiculares; y apoyando además otras industrias como la farmacéutica y la digital. (Por Arturo García Caudillo)