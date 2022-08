Padres de familia del preescolar Juan José Barajas, de Acatlán de Juárez, viajarán hoy a Guadalajara para pedir audiencia con el gobernador, Enrique Alfaro y exponerle la problemática del plantel, que presenta inundación y daños.

El presidente de los padres de Familia, Arturo Sedano, reitera que ninguna autoridad educativa les ha respondido.

“En la Secretaría de Educación me dijeron que me iban a regresar la llamada para pedir también audiencia con el Secretario de Educación, pero no hemos recibido absolutamente nada, digo. Mediante un correo electrónico al Gobernador del Estado le envié la petición de una audiencia que nos pudiera recibir y más tarde el día de hoy lo presentará personalmente en oficialía de partes de Palacio de Gobierno”.

Por su parte, la Secretaría de Educación Jalisco señala a Notisistema que la escuela está dentro de la treintena de planteles que no regresaron a clases por diversas causas y que las áreas encargadas de obras hacen lo correspondiente. (Por Claudia Manuela Pérez)