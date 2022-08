Ahora que está en la agenda la discusión que se lleva a cabo en el Congreso de Jalisco sobre la donación de órganos, es buen momento para preguntarle a la gente si por voluntad propia serían donadores o no.

Resulta curioso que quienes contestaron que no serían donadores respondían en voz baja, mientras que quienes decían que sí aseguraban que incluso lo habían plasmado en su licencia de manejo.

“Sí estoy registrado como donador -¿En tu licencia o algún documento lo dice?- En la licencia”.

“No lo sé -¿No lo ha pensado, no lo ha platicado con su familia?- No -En caso, por ejemplo, de que sufriera algún accidente, ¿quién decidiría por usted?- Bueno, es algo que no hemos platicado”.

“-¿Oye, tu aceptarías ser donador de órganos?- Sí -¿Tú licencia lo dice?- No -¿Cómo sabría alguien si tu deseo es ser donador de órganos?- Bueno, podría hacer un escrito donde afirmaría que donaría mis órganos”.

En el cuerpo humano hay siete órganos y tejidos que se pueden donar.

La legislación actual prevé que sin consentimiento del donador los familiares directos pueden tomar la decisión. (Por José Luis Escamilla.)