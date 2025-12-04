Los Bravos de Juárez anunciaron la contratación del portugués, Pedro Cixinha como nuevo director técnico para el Clausura 2026 de la Liga MX, tras la salida de Martín Varini.

“El entrenador portugués llega al club para aportar su experiencia, liderazgo y su mentalidad ganadora junto con su cuerpo técnico, conformado por: José Pratas y Pedro Malta como asistentes técnicos, Guilherme Gomes como preparado físico y José Belman como entrenador de porteros”.

Caixinha, quien ya ha dirigió en México a Santos Laguna y Cruz Azul, llega al equipo fronterizo con un contrato de dos años y es además, en el primer entrenador europeo en tomar la riendas de éste club. El último equipo que tuvo bajo su mando fue el Santos de Brasil, donde dirigió a Neymar Jr. de enero a abril del presente año. (Por Manuel Trujillo Soriano).