El cantautor español Joan Manuel Serrat protagonizó esta tarde uno de los eventos más concurridos y emotivos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, titulado “Mil jóvenes con Joan Manuel Serrat”.

Sin embargo, la expectación desbordada generó un alboroto tal en el salón que por momentos hizo imposible escuchar las intervenciones del artista, quien optó por salirse del salón de forma momentánea.

“Les agradezco a todos mucho, yo he hecho muchos kilómetros por estar aquí, hoy era un día para mí extraordinario, de mucha ilusión, pero es imposible tener un acto de un calado afectivo, como tiene este con un alboroto como el que hay ahí fuera, no es culpa mía, perdonen ustedes, buenas tardes”

La salida del foro de Serrat, lejos de terminar el encuentro, calmó los ánimos y de inmediato el equipo encargado del sonido trabajó para mejorar el audio, por lo que después de algunos minutos el cantautor regresó al estrado para continuar la charla. (Por Katia Plascencia Muciño)