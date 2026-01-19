El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes desde el lugar donde se produjo el choque de trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, que se dará con la verdad sobre la causa del accidente que dejó por lo menos 39 fallecidos y más de 100 heridos.

El jefe del Ejecutivo anunció un luto oficial de tres días en los que la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

La tragedia se produjo al descarrilar un tren de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar contra otro que circulaba por la vía contigua en dirección contraria a la altura de Adamuz, en Córdoba, España.